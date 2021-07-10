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На Закарпатті сильні дощі затопили будинки та дороги

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Закарпатська область, Субота 10 липня 2021 21:52
На Закарпатті сильні дощі затопили будинки та дороги Фото: підтоплення на Закарпатті (zk.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 10 липня, внаслідок сильних дощів у Рахівському районі Закарпатської області затопило будинки та дороги. Селище Ясіня частково відрізане від транспортного сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що станом на вечір підтоплено 35 будинків та 11 підвальних приміщень у селищі Ясіня та селі Лазещина.

Крім цього, на ділянці протяжністю 30 метрів затопило трасу державного значення Н 09 Мукачево - Рогатин - Львів поблизу селища Ясіня. Проїзд забезпечено по одній смузі руху. Також пошкоджено дороги в цьому селищі та селі Богдан.

На даний час відрізаними від автомобільного сполучення залишаються близько 400 дворів в Ясіні.

Фото: підтоплення на Закарпатті (zk.dsns.gov.ua)

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