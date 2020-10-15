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На Закарпатті триває ремонт шкіл і доріг відразу на декількох ділянках

Закарпаття, Четвер 15 жовтня 2020 14:05
На Закарпатті триває ремонт шкіл і доріг відразу на декількох ділянках
Фото: ремонт доріг (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Закарпатській області триває ремонт, будівництво та реконструкція соціальної інфраструктури в рамках "Великого будывництва".

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook, опублікувавши фотозвіт про виконану роботу.

Так, за його словами, дорожники відремонтували ряд ділянок на дорогах регіону. Нове покриття отримали покриття 2-32 і 34-43 кілометри траси Н-09 Мукачеве - Івано-Франківськ - Львів, ділянка Велика Добронь - Мукачево на трасі М-24 Велика Добронь - Мукачево - Берегово - КПП "Лужанка".

Робітники також закінчують роботи зі спорудження мосту біля селища Буштино.

Крім того, реконструйовані в рамках "Великого будівництва" школи в селі Руське Поле і місті Тячів вже готові до прийому дітей.

На Закарпатті триває ремонт шкіл і доріг відразу на декількох ділянках

Нагадаємо, раніше Юрій Голик розказав, як обласні державні адміністрації розпорядилися 16 млрд гривень Дорожнього фонду.

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Новини України Транспорт дорогиЗакарпатська областьВелике будівництво

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