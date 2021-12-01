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На Закарпатті збудують новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

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Середа 01 грудня 2021 21:37
На Закарпатті збудують новий пункт пропуску на кордоні з Румунією Фото: на Закарпатті збудують новий пункт пропуску на кордоні з Румунією (carpathia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На Закарпатті збудують новий контрольний пункт пропуску для сполучення з Румунією. Це допоможе розвантажити МАПП "Дякове".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Сьогодні МАПП "Дякове" є єдиним пунктом пропуску для вантажного сполучення без обмежень з Румунією.

"Днями в Закарпатті затвердили проєкт землеустрою та виділили земельну ділянку площею майже 12 га під новий цілодобовий КПП за межами населеного пункту Біла Церква Тячівського району", - пише пресслужба.

Загалом планують побудувати:

  • 4 смуги для вантажних автомобілів;
  • 6 для легкових;
  • 2 для автобусів;
  • 2 для пішоходів.
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Румунія Закарпаття
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