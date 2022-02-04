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На Закарпатті відремонтували майже 50 км високогірної траси

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Закарпаття, П'ятниця 04 лютого 2022 15:38
На Закарпатті відремонтували майже 50 км високогірної траси Фото: на Закарпатті відремонтували майже 50 км високогірної траси (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Впродовж минулорічного будівельного сезону програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відремонтувала 47,7 км дороги Н-09 "Мукачево - Івано-Франківськ - Львів" з розширенням в деяких місцях. У 2022 році роботи на дорозі національного значення продовжать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.

На трасі відфрезерували зношене полотно та зміцнили основу дорожнього одягу для довшої експлуатації. Від несприятливих умов гірської місцевості дорогу захистили рекордною кількістю підпірних стінок. Саме на цьому маршруті звели найдовшу таку захисну конструкцію в Україні, її протяжність становить майже 2 км.

"Маршрут за правом вважають одним із найскладніших щодо проведення ремонтних робіт, адже він пролягає через гірську місцевість регіону, а вздовж нього – бурхливі ріки", - пояснюється в повідомленні.

Більше того, дорожникам довилось розбивати скелю в Костилівці, щоб розширити автошлях до відповідних норм.

Усі проведені роботи дадуть можливість туристам з комфортом дістатися географічного центру Європи, відомого музею гуцульської бринзи та кількох вершин Карпат.

Як раніше повідомив координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, в Україні впродовж 2021 року збудували та відремонтували понад 7 тис. км доріг.

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Велике будівництво
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