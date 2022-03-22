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На Закарпатті організували протидію фейкам росіян проти угорської спільноти області

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Вівторок 22 березня 2022 12:55
На Закарпатті організували протидію фейкам росіян проти угорської спільноти області Фото: на Закарпатті організували протидію фейкам росіян проти угорської спільноти області (t me)
Автор: Артем Горовенко

На Закарпатті фіксується підривна діяльність спецслужб Росії. Серед мешканців області розповсюджуються фейки, спрямовані на внутрішню дестабілізацію у регіоні, але ситуація залишається під повним контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микиту у Telegram-каналі.

"Об’єктом цих заходів очікувано стала угорська громада нашого регіону, представникам якої почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами. Водночас на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про так зване "бажання угорської громади області від'єднатися від України", - зазначив Микита.

Але в області, за його словами, про такі наміри окупанта було відомо задовго до початку інформаційної атаки. А тому влада була готова протидіяти системно та ефективно. Завдяки цьому ситуація на Закарпатті повністю контрольована.

"Дякую представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії. У ворога немає жодного шансу розхитати як ніколи об’єднане Закарпаття! Ми переможемо, ми - на своїй землі", - наголосив Микита.

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