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На Закарпатті обсяги споживання природного газу зменшилися на 74 млн куб м

Новини » Енергетика    25.02.2019 - 17:07
На Закарпатті обсяги споживання природного газу зменшилися на 74 млн куб м
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Впродовж 2018 року споживачам було протранспортовано 388 млн куб м газу

За підсумками 2018 року споживання природного газу в Закарпатській області порівняно з 2017 роком зменшилося майже на 74 млн куб м. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Закарпатгаз Збут".

За інформацією компанії, впродовж 2018 року споживачам було протранспортовано 388 млн куб м газу, а це на 16% менше, ніж у 2017 році. Найбільше скорочення обсягів споживання відбулося у категоріях "Населення" (на 17%) та "Бюджетні організації" (на 15,6%).  

"Основною причиною зменшення споживання по населенню є суттєва зміна умов призначення житлових субсидій та відповідно значне зменшення числа отримувачів субсидій, а також зростання цін на природний газ", - пояснила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

Вона також повідомила, що кількість субсидіантів на отримання допомоги за житлово-комунальні послуги на Закарпатті зменшилася втричі. Натомість обсяги газу у категорії "Промисловість" залишилися на рівні 2017 року і становили 27 млн куб м. Незначне зростання обсягів споживання відбулося лише у категорії споживачів "Релігійні організації". 

 

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