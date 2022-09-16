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Захопили 6 гектарів землі у Києві біля Дніпра: чиновнику та нотаріусу оголосили підозру

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Київ, П'ятниця 16 вересня 2022 15:55
Захопили 6 гектарів землі у Києві біля Дніпра: чиновнику та нотаріусу оголосили підозру Фото: Генпрокуратура оголосила підозру чиновнику та нотаріусу за захоплення землі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Голова профспілок Києва та нотаріус захопили спортивну базу та землі на Трухановому острові біля Дніпра вартістю 700 млн грн. Їм повідомлено про підозру за присвоєння майна та земель рекреаційної зони на підставі підроблених документів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, голова Київської міськради профспілок організував схему, до якої залучив приватного нотаріуса та керівників комерційних структур. Використовуючи підроблені документи, вони перереєстрували майно спортивної бази Зеніт, а також самовільно захопили земельну ділянку площею майже 6 га на Трухановому острові.

Вони планували організувати там зону відпочинку з куполами, ресторанами та котеджами. Ринкова вартість об'єктів нерухомості та земельної ділянки на момент скоєння злочину склала понад 700 млн грн. Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним заходів.

Нагадаємо, що співробітники СБУ повідомили про підозру судді Північного апеляційного господарського суду , який агітував своїх знайомих за підтримку "руського миру" у Києві.

Також стало відомо, що поліція затримала члена групи кілерів у Білій Церкві . Росіянина підозрюють у причетності до вбивства грузинського магната Ніколоза Давіташвілі у 2019 році.

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Київ Генеральна прокуратура України Труханов остров
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