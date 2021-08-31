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Захоплення Афганістану "Талібаном" погіршить ситуацію з голодом в країні, - ВООЗ

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Афганістан, Вівторок 31 серпня 2021 18:01
Захоплення Афганістану "Талібаном" погіршить ситуацію з голодом в країні, - ВООЗ Фото: ВООЗ попередила про погіршення ситуації з голодом в Афганістані (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Захоплення територій Афганістану радикальним рухом "Талібан" суттєво погіршує доступ до продовольства в країні. Деякі з провінцій сьогодні перебувають на порозі глобального гострого недоїдання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно з даними ВООЗ, очікувалося, що у 2021 році половина дітей Афганістану буде серйозно недоїдати, однак захоплення країни "Талібаном" ще більше погіршило ситуацію навколо доступу до продовольства.

Сьогодні близько 12,2 млн людей мають проблеми з відсутністю продовольчої безпеки. Це, зі свого боку, погіршило ситуацію навколо коронавірусу в країні та вплинуло на зростання цін на харчові продукти.

У ВООЗ відзначають, що дев’ять з 13 провінцій перебувають на порозі гострого недоїдання.

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Афганистан Талібан
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