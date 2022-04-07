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У захопленій частині Маріуполя окупанти розпочали примусову мобілізацію чоловіків, - Денісова

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Маріуполь, Четвер 07 квітня 2022 13:49
У захопленій частині Маріуполя окупанти розпочали примусову мобілізацію чоловіків, - Денісова Окупанти проводять у Маріуполі мобілізацію (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У містах, які повністю або частково захоплені російською армією, розпочинається примусова мобілізація у збройні сили агресора. Зокрема, на околицях Маріуполя, що тимчасово контролюються російськими бойовиками, окупанти примусово мобілізують чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

Місцеві мешканці розповіли, що мобілізованих планують використати як "гарматне м’ясо" у вуличних боях у місті для прикриття ворожої армії та терористів так званої "ДНР".

Повідомляється, що чотири дні тому у Василівці Запорізької області окупанти стали затримувати чоловіків на блокпосту. Також розпочався перепис чоловічого населення, але повістки їм поки що не вручаються.

"Примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка суворо забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах", - написала Денісова.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі під час бомбардування лікарні живцем згоріли майже 50 людей.

Також ми писали, що у Маріуполі окупанти спалюють тіла жертв у мобільних крематоріях.

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