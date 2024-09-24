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На западе дожди с грозами: прогноз погоды на завтра в Украине

Вторник 24 сентября 2024 15:32
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На западе дожди с грозами: прогноз погоды на завтра в Украине Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 25 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. Ночью кратковременные дожди и местами грозы возможны на Прикарпатье и Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

При этом завтра днем дожди ожидаются дожди с грозами в западных областях. На остальной территории страны осадки не прогнозируются.

Ветер южный и юго-восточный, скорость 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, на побережье морей до 17. Днем температура поднимется до 23-28 градусов, а в западных областях ожидается 18-23 градуса.

На западе дожди с грозами: прогноз погоды на завтра в Украине

Погода в столичном регионе

В Киевской области также будет переменная облачность без осадков. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов, а днем - от 23 до 28 градусов. В Киеве ночью ожидается 11-13 градусов тепла, днем - 25-27 градусов.

Погода в Украине

Сентябрь 2024 удивляет аномально теплой погодой. Несмотря на прогнозы похолодания, на этой неделе ожидается повышение температуры, особенно ночью.

Детальнее о погоде на рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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