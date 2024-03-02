Защитите своих близких: советы Минздрава против пассивного курения

Пассивное курение - это непроизвольное вдыхание дыма от табачных изделий, что несет значительный вред для здоровья людей, которые не курят. Этот дым содержит более 4000 химических веществ, многие из которых являются токсичными и канцерогенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как и активное курение, пассивное является опасным, ведь может нанести вред здоровью людей, окружающих курильщика. Негативная реакция организма может быть как мгновенной, так и проявиться через некоторое время. Среди мгновенных реакций - раздражение глаз, носа, горла и легких, иногда - головная боль, тошнота и головокружение. Речь может идти и об обострении приступов астмы.

Вследствие длительного воздействия дыма, который мы вдыхаем во время пассивного курения, повышается вероятность заболеть раком легких, ишемической болезнью сердца, инфарктом и инсультом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире пассивное курение ежегодно вызывает примерно 600 тысяч преждевременных смертей, большинство из которых (64%) - среди женщин.

Наибольшему влиянию пассивного курения люди подвергаются дома, в многоквартирных домах. Даже если в вашей семье никто не курит, дым может распространяться по вентиляционным каналам дома.

Если же курит кто-то в семье - дым распространяется из комнаты в комнату и может оставаться в воздухе часами, даже если приоткрыть окна. Поэтому не курите дома сами и не позволяйте другим, это же касается и курения в авто - даже с открытыми окнами. Это опасно для тех, кто путешествует с вами.

Как уберечь близких

Лучший способ уберечь близких от влияния пассивного курения - бросить курить. Сделать это можно с помощью профессионального ресурса - сайта сервиса "Я бросаю курить" stopsmoking.org.ua - разработанного, чтобы безвозмездно помочь всем желающим избавиться от никотиновой зависимости.

Также в Украине работает онлайн-платформа - nosmoking.phc.org.ua, где можно подать жалобу, если кто-то нарушает антитабачное законодательство.