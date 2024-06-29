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Защитите себя в сети: простые советы, как уберечь аккаунты от взлома

Суббота 29 июня 2024 15:16
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Защитите себя в сети: простые советы, как уберечь аккаунты от взлома Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Чтобы защитить аккаунты в соцсетях и мессенджерах достаточно включить многофакторную аутентификацию. Это как секретный код, который защитит твои аккаунты, даже если кто-то узнает твой пароль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Волчанского общества.

При настройке такой функции для входа в учетную запись, кроме имени пользователя и пароля, необходимо будет указать электронный ключ или код подтверждения, которые вы отправите на свой смартфон, электронный почтовый ящик или соответствующее приложение.

Это следует сделать, если вы входите с браузера или мобильного устройства с неизвестной учетной записью.

Даже если мошенник узнал ваш пароль, он все еще не сможет получить доступ к вашей учетной записи без дополнительного подтверждения.

Ищите такую функцию в настройках или переходите по ссылкам и настраивайте многофакторную аутентификацию к своим аккаунтам:

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