Защита Черного моря – это стратегический приоритет для НАТО, - министр обороны Болгарии

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite .

"Защита Черного моря является стратегическим приоритетом для НАТО, а важность и ответственность ВМС Болгарии растет с каждым днем", - заявил Тагарев в своем обращении во время выступления в Высшем военно-морском училище в Варне.

По его словам, в последнее десятилетие Черное море стало местом серьезных энергетических проектов, роста политического и военного напряжения.

"В связи с изменением ситуации, НАТО в своей стратегической концепции определило защиту Черного моря как приоритет, поскольку это очень важно как для безопасности, так и для экономики, транспорта и экологии всех стран-участниц региона", - добавил Тагарев.

Он также подчеркнул, что повышение роли Черного моря также повышает роль ВМС Болгарии и требует тесной интеграции с вооруженными силами других стран-членов НАТО.

Помощь Украине от Болгарии

Ранее стало известно, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил Болгарию, где встретился с министром обороны. По информации журналистов, в ходе встречи были обсуждены состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития и другие темы.

Также недавно правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины. По объему его можно сравнить с первым пакетом помощи.

Кроме того, правительство Болгарии 4 августа одобрило поставки в Украину почти сотни бронетранспортеров.