Защитные экраны от "Стального фронта" Ахметова уже работают на фронте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Украинские солдаты и инженеры нашли способ сделать американскую технику защищенной на поле боя, установив стальные экраны на танки Abrams и бронемашины Bradley. Эти меры принимаются в ответ на растущую угрозу со стороны российских дронов, активно используемых в войне на истощение, – отмечают журналисты. Они пообщались с бойцами 47-й ОМБр, у которых, как известно, есть американские боевые машины.

"Bradley – лучшая машина, которую я когда-либо водил. Учитывая количество попаданий на полях сражений, если бы мы до сих пор использовали наши старые БМП-1 или БМП-2, потери были бы в два-три раза выше", – поделился Александр Ширшин, солдат 47-й механизированной бригады.

Впрочем, он же отметил, что у "американцев" есть уязвимые места для дронов-камикадзе.

"Большинство травм и повреждений случаются при посадке и высадке экипажа или через FPV и других беспилотников. Мы ничего не можем сделать с первым фактором, но можем компенсировать второй с помощью металлической сетки", - сказал Ширшин, ссылаясь на широко используемые "беспилотники от первого лица".

Эти стальные экраны специально для танков и БМП разработала инициатива "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова. Они устанавливаются поверх активной брони.

"Мы взяли руководство по стандартам НАТО и адаптировали его. На изготовление одного стального экрана уходит неделя, а на его установку - около 12 часов", - отметил Александр Мироненко, главный операционный директор группы "Метинвест" и представитель "Стального фронта".

Защитные экраны, установленные на "Абрамсе" и "Брэдли" помогают отразить атаки дронов, предотвращая повреждения машин и снижая потери среди экипажа. По словам Ширшина, цитирующей ABC News, экраны повысили выживаемость и людей, и машин.

"Мы видим, что могли бы избежать потерь, которые несли ранее", - сказал Ширшин.

Бойцы уже испытывают эти защитные экраны в боевых условиях на востоке Украины, где техника сталкивается с постоянной угрозой со стороны российских дронов и заминированных полей. Видео, размещенные в социальных сетях, по-видимому, демонстрируют, как транспортные средства и их экипажи выживают на густо добываемых полях.

В то время как "Брэдли" только начали испытывать свои специальные стальные экраны, танки Abrams уже несколько месяцев ездят в них. Украинские войска начали использовать их в феврале этого года у Степного, Авдеевки и Бердичева на востоке.

По словам Мика Малроя, бывшего заместителя помощника министра обороны, отставного офицера ЦРУ и морского пехотинца США, танки и другие бронированные машины уже давно стали мишенью менее дорогостоящих смертоносных контрмер, таких как ракеты и снаряды, а теперь и беспилотники. Дополнения, которые делают украинцы, сродни тому, что он видел в прошлом.

"Из моего опыта, эти усилия эффективны. Если они, вероятно, разместят их на своих танках, то они доказали свою ценность", - сказал он.

Представители США заявили, что в 2023 году они отправят в Украину 31 танк Abrams. Более 100 машин Bradley также были отправлены в Украину для помощи в борьбе с Россией, заявил Белый дом.

Напомним, "Стальной фронт" Рината Ахметова – это милитарная инициатива украинского бизнесмена, объединяющая всю помощь его бизнесов для Сил обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения сумма пособия для военных и гражданских составляет 9 млрд грн.