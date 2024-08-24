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Запад задерживает выделение Украине прибыли из замороженных активов РФ, - Bloomberg

Суббота 24 августа 2024 18:15
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Запад задерживает выделение Украине прибыли из замороженных активов РФ, - Bloomberg Фото: флаги стран G7 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Западные страны задерживают выделение Украине денег из прибыли замороженных активов Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников агентства, украинские власти все больше обеспокоены задержками в завершении сделки, которая позволит Украине получить поддержку в размере 50 млрд долларов.

Отмечается, что Киев должен получить средства к концу года, в соответствии с соглашением G7, которое было достигнуто в июне. Оно предусматривает кредит, который будет погашен за счет прибыли, полученный от замороженных активов РФ на сумму около 280 млн долларов.

Однако реализация плана затруднена из-за требований США и риска того, что Венгрия замедлит принятие любого общеевропейского решения о поддержке Украины или санкциях против России.

США в свою очередь требуют, чтобы Европейский Союз каждые полгода продлевал заморозку активов РФ вместе с более широкими санкциями против Москвы.

Напомним, что в июле Еврокомиссия сообщала, что первый транш от активов РФ поступит Украине в течение нескольких недель.

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