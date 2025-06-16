РФ с начала вторжения в Украину получила от Запада более 200 млрд евро за топливо, - СМИ
С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС уже заплатили более 200 миллиардов евро за энергоносители из РФ. На нефть и уголь уже действуют санкции, а импорт газа планируют прекратить до 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
В издании отмечают, что на этой неделе Брюссель планирует представить новые юридические механизмы, чтобы полностью запретить импорт ископаемого топлива из России в ЕС. Это касается нефти, газа и угля. Но при этом отсрочено решение другой, не менее важной проблемы - зависимости от российских ядерных технологий.
В 2024 году Россия получила от стран ЕС 22 миллиарда евро, из которых около 700 миллионов - за ядерное топливо. Несмотря на небольшие объемы, отказ от российского атома - гораздо более сложная задача, чем отказ от нефти или газа.
Причина - техническая сложность и высокая зависимость. Евросоюз имеет 101 ядерный реактор, из которых 19 - советского типа ВВЭР, которые больше всего зависят от поставок из России. Около 20-25% урана, используемого в ЕС, поступает из РФ, и многие реакторы до сих пор заказывают у России запасные части и техническую поддержку.
"Цепь поставок урана очень сложная, поэтому нужен постепенный подход", - пояснил эксперт по энергетике.
В то же время представители ЕС заявляют, что Европейская комиссия стремится полностью отказаться от импорта российских ядерных технологий до 2030-х годов. Но, как указано в официальном документе, для этого нужно инвестировать не менее 241 миллиарда евро в развитие собственной цепи поставок ядерного топлива.
Этот вопрос рассмотрят министры стран ЕС во время специальной встречи в понедельник, где будут говорить о будущем ядерной энергетики и необходимых инвестициях.
Однако реализовать это будет непросто - Россия доминирует на ядерном рынке, и это серьезная проблема.
"Росатом - одна из крупнейших компаний во всех секторах ядерной энергетики", - цитирует издание слова эксперта по вопросам атомной энергетики.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что новый пакет санкций ЕС против России пока не имеет большого влияния. Поэтому в 2025 году РФ может получить от экспорта сырья и энергоносителей в Европейский Союз больше средств, чем ЕС тратит на военную помощь Украине.
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