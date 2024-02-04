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Запад должен усилить помощь Украине и не только в военном плане, - посол

Берлин, Воскресенье 04 февраля 2024 13:10
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Запад должен усилить помощь Украине и не только в военном плане, - посол Фото: посол Украины в Бразилии Андрей Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Запад должен усилить поддержку Украины. Речь идет о помощи не только в военном плане, но и в дипломатическом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Бразилии, бывшего замминистра иностранных дел Андрея Мельника в интервью немецкому изданию N-TV.

По его мнению, Запад должен понять, что речь идет не только о праве Украины на существование. Мельник отметил, что российский диктатор Владимир Путин хочет уничтожить западную модель демократии, свободы и прав человека.

"Это его большая цель. Это значит, особенно для немцев, что нужно сделать гораздо больше, чтобы остановить Россию. И не только в военном, но и дипломатическом плане. Мы благодарны Берлину за весомый вклад и рады росту лидерской роли Германии. Но чтобы действительно остановить Путина и поставить его на место, нужно было бы сделать гораздо больше", - сказал он.

Мельник добавил, что хотел бы видеть более сильную дипломатическую инициативу со стороны Запада с участием других игроков, в том числе с Глобального Юга, особенно Китая и, возможно, Бразилии.

Посол подчеркнул, что не может спрогнозировать, чем закончится война в Украине.

"Никто в Украине не хочет вести эту войну к последнему солдату. Для нас это вопрос сохранения нашей государственности", - заявил дипломат.

Он добавил, что окончание войны зависит от нескольких факторов, главный из которых - решительность украинцев, но также нужна устойчивость партнеров на Западе.

Позиция Германии по Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.

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