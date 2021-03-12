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Zagoriy Foundation надав УКФ 1,7 млн грн в рамках спільної благодійної діяльності

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 16:13
Zagoriy Foundation надав УКФ 1,7 млн грн в рамках спільної благодійної діяльності Фото: партнерство (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Благодійний фонд Zagoriy Foundation продовжить співпрацю з Українським культурним фондом у 2021 році в рамках спільної популяризації доброчинності у сфері культури.

Про це заявила директор Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко, повідомляє прес-служба фонду.

Вона нагадала, що на початку 2020 року Zagoriy Foundation та Український культурний фонд уклали Меморандум про партнерство та співпрацю.

Zagoriy Foundation став першим приватним благодійним фондом, який надав фінансову підтримку УКФ.

Цього року, за її словами, Zagoriy Foundation збільшив розмір підтримки і надав УКФ 1 700 000 грн. І вже 26 березня відбудеться вручення премії УКФ, де будуть названі 11 найкращих проєктів 2020 року, де Zagoriy Foundation вручатиме спеціальну нагороду в номінації "Кращий цифровий проект року".

"Культурна спадщина - це той фундамент, на якому стоїть сучасне і будується майбутнє. Роль культури для суспільства неможливо недооцінювати. Саме тому ми продовжуємо підтримувати мистецькі проєкти у співпраці з ефективним та професійним партнером - командою УКФ", - наголосила Мазуренко.

Zagoriy Foundation надав УКФ 1,7 млн грн в рамках спільної благодійної діяльності

Вона підкреслила, що партнерство Zagoriy Foundation та УКФ стало прецедентом ефективної взаємодії державного та приватного фондів, які мають спільне бачення розвитку української культури.

Результатом співпраці УКФ та Zagoriy Foundation минулого року, за її словами, стала підтримка двох проєктів: онлайн-платформи "Віртуальні мандрівки пам’ятками археології та історії Полтавщини" та мультимедійного онлайн-проекту "Енциклопедія архітектури України".

Нагадаємо, благодійний фонд Zagoriy Foundation створений у 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця".

Zagoriy Foundation системно реалізує десятки благодійних проектів, сприяє розвитку культури меценатства та філантропії в Україні.

Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрійВівторок - частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США.

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