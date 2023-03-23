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Гибель бойца ВСУ на границе с Беларусью: появились первые детали расследования ЧП

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Украина, Четверг 23 марта 2023 13:48
Гибель бойца ВСУ на границе с Беларусью: появились первые детали расследования ЧП Фото: появились первые детали расследования гибели бойца ВСУ на границе с Беларусью (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

ГБР проводит следствие из-за гибели военного ВСУ в Волынской области на границе с Беларусью. Он вместе с сослуживцами открыл огонь по неизвестным по приказу командира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ ГБР на запрос hromadske.ua.

"Военнослужащие по команде командира открыли огонь на поражение после сообщения о появлении неизвестных лиц вблизи линии границы Украины с Беларусью", - отметил директор территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко.

В результате был ранен один из военных, который во время транспортировки умер.

Следствие также установило, что инцидент произошел 25 февраля около 02:00 вблизи села Тур Ковельского района Волынской области.

В ДБР отметили, что уже допрошены все свидетели, расследование продолжается. Назначены экспертизы, результаты которых помогут установить обстоятельства происшествия. Больше деталей по расследованию гибели бойца в Бюро не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

"Другая информация содержит тайну досудебного расследования, и с целью обеспечения интересов следствия доступ к такой информации ограничен", - говорится в ответе.

Как сообщалось, боец территориальной обороны погиб возле белорусской границы в Волынской области. В свою очередь, побратимы военного опровергают, что мужчина погиб в результате перестрелки с белорусской стороны.

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