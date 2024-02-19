Захватчики обходят дома на оккупированных территориях накануне "выборов" Путина, - ЦНС

Россияне проводят обходы домов на временно оккупированных территориях Украины. Главной целью является сбор информации и агитация к "выборам" Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Главной причиной рейдов, которые оккупанты проводят на временно оккупированной территории заранее до выборов, стали сделанные выводы по проведению местного фейкового голосования в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, тогда жители временно оккупированных территорий массово саботировали псевдовыборы: не открывали двери, игнорировали посещение участков и т.д. Поэтому оккупанты решили провести рейды заранее, чтобы зафиксировать дома и квартиры, где проживают люди.

"В настоящее время так называемые "члены избирательных комиссий РФ" совершают обход людей. Они собирают информацию и агитируют за участие в российских президентских "выборах", - отмечает Центр нацсопротивления.

По данным ЦНС, оккупанты ведут незаконную аудио- или видеофиксацию разговора. Под запись расспрашивают жителей о том, будут ли "голосовать", знают ли, когда выборы.