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Захватчики обходят дома на оккупированных территориях накануне "выборов" Путина, - ЦНС

Украина, Понедельник 19 февраля 2024 17:40
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Захватчики обходят дома на оккупированных территориях накануне "выборов" Путина, - ЦНС Фото: захватчики проводят обходы домов перед выборами РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россияне проводят обходы домов на временно оккупированных территориях Украины. Главной целью является сбор информации и агитация к "выборам" Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Главной причиной рейдов, которые оккупанты проводят на временно оккупированной территории заранее до выборов, стали сделанные выводы по проведению местного фейкового голосования в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, тогда жители временно оккупированных территорий массово саботировали псевдовыборы: не открывали двери, игнорировали посещение участков и т.д. Поэтому оккупанты решили провести рейды заранее, чтобы зафиксировать дома и квартиры, где проживают люди.

"В настоящее время так называемые "члены избирательных комиссий РФ" совершают обход людей. Они собирают информацию и агитируют за участие в российских президентских "выборах", - отмечает Центр нацсопротивления.

По данным ЦНС, оккупанты ведут незаконную аудио- или видеофиксацию разговора. Под запись расспрашивают жителей о том, будут ли "голосовать", знают ли, когда выборы.

Выборы в России

В России так называемые выборы президента намечены на март 2024 года. Они продлятся целых три дня - с 15 по 17 марта.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он до недавнего времени считался "главным конкурентом" Путина.

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