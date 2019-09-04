ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі та Миколаєві затримали учасників банди злодіїв-іноземців

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 19:37
В Одесі та Миколаєві затримали учасників банди злодіїв-іноземців
Ілюстративне фото (ul.aif.ru)

Зловмисники крали гроші та ювелірні прикраси

Правоохоронці Київської області затримали організовану групу, яка займалася розбоями і крадіжками по всій території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Зазначається, що зловмисників було троє. Крім розбійних нападів, вони також займалися крадіжками ювелірних прикрас та грошей.

"Встановлено, що троє громадян Грузії систематично вчиняли крадіжки грошових коштів та ювелірних прикрас з приміщень і скоювали розбійні напади на громадян", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили у чоловіків ювелірні прикраси, телефони, відмички, рації, знаряддя злому вікон і дверей, а також одяг і взуття, яку вони використовували під час злочинної діяльності.

Повідомляється, що зловмисники затримані на території Одеси та Миколаєва. Слідчі дії тривають. Учасникам угруповання інкримінується скоєння кримінальних злочинів, за ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 вересня з Миколаївської колонії №50 у Львівській області, втекли двоє засуджених. Злочинцям 20 і 27 років.

Раніше повідомлялося, що Олену Зайцеву, одну з винуватців дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, жертвами якої стали 6 осіб, етапували в колонію в Дніпропетровській області. Вона засуджена до 10 років позбавлення волі.

На секретаря міськради Борисполя завели справу за побиття активіста У Києві побили поліцейського, що приїхав на виклик
Новини України нападкрадіжкаПрокуратура
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся