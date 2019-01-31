Затримані у Венесуелі французькі журналісти відпущені на свободу

Фото: протести у Венесуелі (twitter.com/sntpvenezuela)

Журналісти були арештовані в середу

Французькі журналісти, затримані в Каракасі, відпущені на свободу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Agence France-Presse.

Двоє французьких журналістів, які працюють на новинну передачу телеканалу TMC, були арештовані в середу, коли вели зйомку поруч з президентським палацом у Каракасі.

За даними Національної спілки працівників преси Венесуели (SNTP), з'ясувалося, що два французьких журналіста знаходяться у Палаці Мірафлорес з полудня 29 січня. Також з ними був затриманий венесуельський продюсер Роландо Родрігес.

"Іноземні репортери і були присутні на мітингу, запланованому біля Президентського палацу у вівторок, і з тих пір контакт з ними був втрачений. Вони у Венесуелі робили доповідь про гіперінфляції", - повідомляє союз.

Нагадаємо, Німеччина визнала парламент Венесуели єдиним легітимним інститутом. У Німеччині вважають, що президент Венесуели Ніколас Мадуро "контролює всі інститути країни", що дає йому можливість "домінувати на виборах і фальсифікувати їх".