ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Запрет на продажу лекарств, связанных с РФ, не приведет к нехватке препаратов в Украине, - аналитика

Новина українською →
Среда 21 декабря 2022 16:22
Запрет на продажу лекарств, связанных с РФ, не приведет к нехватке препаратов в Украине, - аналитика Фото: завод "Гедеон Рихтер-Рус" (wikipedia)
Автор: Юлия Бойко

Изменения в закон "О лекарственных средствах", принятые парламентом в мае 2022 года, позволит ограничить обращение в Украине лекарственных средств, производители которых осуществляют прямую или опосредованную деятельность по производству лекарственных средств на территории государства-агрессора или Беларуси. Опасения по поводу возникновения дефицита необходимых лекарств в Украине безосновательны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Как известно, решение о прекращении действия регистрационных удостоверений на лекарства было принято в октябре. Оно касалось 35 препаратов венгерской компании "Гедеон Рихтер".

Это одна из первых иностранных компаний, локализовавшая свое производство в России в полном объеме, а совокупные инвестиции компании в России оцениваются в 150 млн долларов. Расположенный в Московской области завод "Гедеон Рихтер-Рус" работает на полную мощность.

Как говорится в пояснительной записке к закону, законодатели стремились "четко зафиксировать позицию Украины по поводу неприемлемости экономических отношений со странами, которые уничтожают украинских граждан или способствуют агрессору в этом".

"Но поскольку тема лекарства особенно чувствительна, законодатели не стали рубить с плеча, вводя резкий и тотальный запрет на все связанные с РФ препараты. Интересы пациентов - не то, чем можно пренебрегать, не учитывая рисков для жизни и здоровья", - говорится в статье.

Следовательно, можно выделить пять важнейших пунктов, указывающих, что с новым законом украинцы не ощутят на себе недостатка необходимых лекарств:

  • запретить можно только те лекарственные средства, которые имеют два и более аналогов;
  • не могут быть запрещены биологические и иммунобиологические группы препаратов; основное лекарство для ВИЧ/СПИД; лекарства, по которым был заключен до 24 февраля 2022 года действующий договор по их закупке за бюджетные средства;
  • лекарственные средства, выпущенные в обращение к запрету, могут применяться в Украине до истечения срока годности;
  • пациентские организации вовлечены в принятие окончательного решения о запрете - законом определено, что такое решение должно быть принято на заседаниях Комиссии Министерства здравоохранения; в Комиссии представлены две пациентские организации - "Пациенты Украины" и "100% Жизнь";
  • иностранным компаниям дается полгода на то, чтобы сделать принципиальный выбор - свернуть свой бизнес на территории России и Беларуси или попасть под полный санкционный запрет в Украине.

Из анализа перечня временно запрещенного в Украине лекарства "Гедеон Рихтер" видно, что среднее количество аналогов для них на украинском рынке - 10.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
фармацевтические компании
NEWS
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление