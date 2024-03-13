ua en ru
Ср, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Запрет на экспорт газа создал сложную ситуацию на газовом рынке, - эксперт

Среда 13 марта 2024 20:52
UA EN RU
Запрет на экспорт газа создал сложную ситуацию на газовом рынке, - эксперт Фото: запрет на экспорт газа создал сложную ситуацию на газовом рынке (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Из-за запрета на экспорт природного газа на газовом рынке возникла сложная ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Арсена Ильина.

"С газом ситуация сложная, потому что экспорт запрещен, а "Нафтогаз" в 2022 году ушел с биржевого рынка, затем возвращался. "Нафтогаз" является основным маркет-мейкером, поэтому если его нет на рынке, то говорить о каких-то индикаторов сложно", - сказал он.

Ильин напомнил, что в 2023 году "Нефтегаз" присутствовал на рынке и тогда газ возвращался на биржу.

Он подчеркнул, что в настоящее время газовый рынок действует с большими ограничениями.

Ранее Энергетическое сообщество призвало к отмене запрета на экспорт природного газа из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ
NEWS
Чье Теткино? Добровольцы рассказали, кто контролирует село, граничащее с Украиной
Чье Теткино? Добровольцы рассказали, кто контролирует село, граничащее с Украиной
DAILY
Выборы без выбора. Как Путин устроил себе новый срок и что ждать после его "победы"
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Выборы без выбора. Как Путин устроил себе новый срок и что ждать после его "победы"