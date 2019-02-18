Захворюваність на грип серед школярів у Києві знизилась на 11,3%

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Показник захворюваності на грип та ГРВІ є нижчим епідпорогу майже на 50%

У Києві захворюваність на грип та ГРВІ серед школярів знизилась на 11,3%. Про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Вказано, що у місті спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8,1%, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло - 8 072 (зниження на 7,6%), дорослих - 4 942 осіб (зниження на 9%).

Поворозник зазначає, що загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 7-й тиждень зареєстровано 13 014 хворих на грип та ГРВІ, а за попередній тиждень захворіло 14 166. Підкреслюється, що показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 439,2 та є нижчим епідемічного порогу на 48,7%.

"У структурі захворюваності діти становлять 62%, а на попередньому тижні - 61,6%. Серед школярів захворюваність знизилась на 11,3%: 3 583 випадки, що становить 50,1% від загальної кількості захворілих дітей і 31,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - сказано у повідомленні.

Крім того, до медичних закладів за 7-й тиждень госпіталізовано 105 осіб, з яких 85 - діти.

Крім того, за словами замголови КМДА, за інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 59 школах: повністю у 40 закладах та частково у 19.

Нагадаємо, 13 лютого у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідеміологічний поріг на 5%.

Як писало РБК-Україна раніше, у Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,6%, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення.

Додамо, станом на 8 лютого епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ було перевищено в 11 областях.