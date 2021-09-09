Забив два голи Україні. Гравця збірної Казахстану зловили на допінгу
УЄФА порушив справу через можливе порушення антидопінгових правил гравцем збірної Казахстану Русланом Валіулліним. Під час матчу проти України футболіст забив два голи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу футбольного клубу "Тобол".
"Футбольний клуб "Тобол" отримав інформацію про відкриття дисциплінарної справи з боку УЄФА, пов'язаної з можливим порушенням антидопінгових правил Русланом Валіулліним. Інформацію довели до компетентних осіб у клубі. Нині йде внутрішня перевірка, що має визначити, яким чином заборонені речовини могли потрапити у кров футболіста", - відзначає пресслужба.
Зазначається, що на використання допінгу перевірили не лише Руслана Валіулліна, але й Сергія Малого. Футболісти отримали результати тесту ще 2 вересня, однак в цей день вони були в дорозі до Фінляндії.
Додамо, що в рамках відбірного турніру чемпіонату світу з футболу, матч Україна-Казахстан завершився з рахунком 2:2. Усі два голи в ворота нашої збірної команди забив Руслан Валіуллін.