Появилось видео последствий удара дронов по Одессе
Фото: Появилось видео последствий удара дронов по Одессе (Getty Images)
В пятницу днем, 23 сентября, россияне атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. Позже было опубликовано видео последствий ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.
Спасатели ГСЧС были вынуждены ликвидировать пожар, который произошел в результате ударов дронов.
Также местные жители рассказали, что в результате ударов были избиты стекла окон.
Напомним, что сегодня россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе. В результате происшествия погиб человек.
Также позже в Одессе и под Днепром раздались взрывы во время тревоги.
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