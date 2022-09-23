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Появилось видео последствий удара дронов по Одессе

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Одесса, Пятница 23 сентября 2022 18:43
Появилось видео последствий удара дронов по Одессе Фото: Появилось видео последствий удара дронов по Одессе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу днем, 23 сентября, россияне атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. Позже было опубликовано видео последствий ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

Спасатели ГСЧС были вынуждены ликвидировать пожар, который произошел в результате ударов дронов.

Также местные жители рассказали, что в результате ударов были избиты стекла окон.

Напомним, что сегодня россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе. В результате происшествия погиб человек.

Также позже в Одессе и под Днепром раздались взрывы во время тревоги.

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