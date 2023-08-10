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Появились фото и видео последствий удара РФ по Запорожью

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Четверг 10 августа 2023 20:17
Появились фото и видео последствий удара РФ по Запорожью Фото: последствия удара по Запорожью 10 августа (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия вечером, 10 августа, нанесла ракетный удар по Запорожью. На месте работающих уже работают все необходимые службы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

Как сообщили в ОВА, на месте происшествия медики завершают оказывать помощь всем пострадавшим. Предварительно ранения получили двое мирных жителей.

На публикуемых фото видно, что в результате удара по городу пострадал объект гражданской инфраструктуры. Также видны разбитые авто и разрушенная улица.

"На месте работают все службы, чтобы минимизировать ущерб, который пытается нам наносить государство-агрессорка", - говорится в сообщении.

Обстрел Запорожья

Сегодня, 10 августа, во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы. Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что оккупанты ударили по объекту гражданской инфраструктуры.

Стоит заметить, что оккупанты уже два дня подряд бьют по Запорожью. Вчера они атаковали жилой квартал, в результате чего погибли и пострадали.

Тогда для атаки враг использовал крылатую противокорабельную ракету Х-35.

Российские оккупанты регулярно атакуют Запорожье ракетами и ударными дронами. Из-за их обстрелов часто гибнет мирное население.

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