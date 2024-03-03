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Из-под завалов дома в Одессе извлекли тело девочки

Одесса, Воскресенье 03 марта 2024 19:24
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Из-под завалов дома в Одессе извлекли тело девочки Фото: из-под завалов дома получили тело еще одного ребенка (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру из-под завалов в Одессе достали тело еще одного ребенка. Известно уже о 5 детях, которые погибли от атаки дрона по многоэтажке вчера, 2 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера и заявление Офиса генерального прокурора.

"Еще один погибший ребенок - девочка Злата. Ей было 8 лет. Спасатели сейчас деблокируют их с братиком Сергеем тела. Неописуемое ужасное горе для Одесской области и всей Украины", - сообщил Кипер.

Напомним, мы писали, что ранее сегодня спасатели обнаружили тело брата Златы - Сергея.

"Тела двух детей 10 и 8 лет - братика и сестрички - деблокировали спасатели в Одессе. Тела их матери и 8-месячной сестренки были найдены под завалами утром", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Сейчас в результате вражеского удара по многоэтажке погибли 12 человек. Среди них 5 детей.

Удар россиян по Одессе

В ночь на 2 марта россияне атаковали Одессу и область дронами. После часа ночи в городе слышали взрывы, после чего стало известно о попадании одного из вражеских беспилотников в многоэтажку.

На сегодня известно об 11 погибших в результате вражеской атаки, из них четверо - дети.

Как сообщалось в командовании Объединенных сил ВСУ, в результате вражеской атаки на Одессу погибла семья военных с 7-месячной дочерью.

Кроме того, сегодня на связь со спасателями вышли 3 человека, которые были в перечне вероятных лиц, которые могут находиться под завалами. Однако под завалами многоэтажки все еще могут находиться люди.

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