Південна Корея видала США російського хакера. Йому загрожує до 60 років в'язниці

Південна Корея екстрадувала в США 38-річного росіянина Володимира Дунаєва, який є учасником злочинного угруповання, що розробило троян Trickbot. За допомогою вірусу зловмисники крали банківські дані та персональну інформацію людей і організацій по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мін'юст США .

Володимир Дунаєв народився в Якутську. Слідство вважає його одним з розробників шкідливого ПЗ. Дунаєв розробляв модифікації трояна для різних браузерів і інструменти для того, щоб програму не виявляли антивіруси.

Росіянину пред'явили звинувачення в змові з метою відмивання грошей і здійснення комп'ютерного шахрайства і крадіжки особистих даних при обтяжувальних обставинах. За цими звинуваченнями йому загрожує до 60 років в'язниці.

Дії угруповання відстежували з 2015 року. У Мін'юсті розповіли, що злочинцям вдалося заразити трояном мільйони комп'ютерів, включаючи мережі шкіл, банків, муніципальних органів влади і компаній у сфері охорони здоров'я, енергетики та сільського господарства.

Програма крала банківські дані користувачів, коли вони здійснювали онлайн-покупки, а також їхні паролі, електронні листи, дати народження, номери соціального страхування та адреси.