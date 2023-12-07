Юсов о ликвидации Кивы: самое безопасное для предателей - сдаться украинскому правосудию

В разведке подтверждают ликвидацию скандального экс-депутата Ильи Кивы и призывают всех предателей сдаться украинскому правосудию для их же безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Сейчас мы можем подтвердить и констатировать факт (ликвидации Кивы - ред.). И заметить, обратиться к другим коллаборантам и предателям, военным преступникам - наиболее безопасным путем для вас является сдача группе украинского правосудия. Тем более, когда есть уже приговор", - сказал Юсов.

И это, по его словам, будет действительно гарантировать предателям соблюдение их прав, безопасности, регулярного питания. В отличие от опасного нахождения на территории государства-агрессора.

"А относительно справедливого наказания - безусловно, оно догонит каждого преступника", - отметил представитель ГУР.

Отвечая на вопрос, почему в сети так мало кадров с места ликвидации Кивы, Юсов сказал, что для российских пропагандистов этот инцидент достаточно болезненный и чувствительный.

"Илья Кива был одним из лиц рашистской пропаганды в последнее время. И, конечно, эта история для российских пропагандистов, ее чрезмерная популяризация особенно болезненна и чувствительна. Поэтому, возможно, мы и видим такие результаты", - добавил представитель украинской разведки.

Ликвидация Кивы

6 декабря, российские СМИ со ссылкой на источники заявили о том, что бывшего народного депутата Украины Илью Киву нашли мертвым. Якобы его обнаружили в Московской области в Одинцовском районе.

Согласно данным источников РБК-Украина, ликвидация Кивы была спецоперацией Службы безопасности Украины. Экс-нардеп был убит с помощью стрелкового оружия.