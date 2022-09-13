На півдні Швеції взимку можуть ввести віялове відключення світла: названа причина

У зв'язку з продовженням ремонту атомної електростанції Ringhals 4 на півдні Швеції, в регіоні взимку зростуть ціни на електрику і можуть ввести віялові відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Шведська енергокомпанія Vattenfall заявила, що відклала перезапуск ядерного реактора Ringhals 4 на два місяці, до 31 Січня.

"Це погіршує і без того складну ситуацію з електроенергією на півдні Швеції", — заявив аналітик ринку електроенергії Тор Рейєр Ліллехольт.

Vattenfall вже продовжила поточне технічне обслуговування на АЕС Ringhals 4, встановлена потужність якої становить 1130 МВт, на три місяці наприкінці серпня, пославшись на пошкодження ключового компонента під час випробувань.

Понтус де Маре, керівник відділу експлуатації енергосистем національного мережевого оператора Svenska Kraftnat, зазначив, що з поточним продовженням АЕС ризик нестачі електроенергії і ймовірність віялових відключень електроенергії на півдні Швеції збільшаться. Він також підкреслив, що відключення Ringhals 4 також може чинити тиск на ціни в сусідніх країнах.

"Якщо у нас буде холодна зима, це може призвести до екстремальних наслідків на ринку, оскільки замінити ці потужності буде вкрай складно", — сказав де Маре.