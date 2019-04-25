Йованович закликає до ретельного розслідування вбивства Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Йованович посмертно відзначила Гандзюк міжнародною номінацією "Жінка відваги"

Посол США в Україні Марі Йованович закликає українську владу до ретельного розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

Зокрема, Йованович вшанувала Катерину Гандзюк на заході, на якому учасники обговорили, як посилити жінок-лідерів та громадянське суспільство в Україні.

"Після передчасної смерті Катерини, ми підтримуємо український народ, закликаючи до ретельного розслідування і справедливості для Катерини та її сім'ї", - сказала посол.

Також Йованович посмертно відзначила Гандзюк міжнародною номінацією "Жінка відваги". Батько і чоловік Катерини не змогли бути присутніми в США, тому відзнаку передали батькові в резиденції посла США в Україні.

Нагадаємо, ГПУ змінила підозру голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який є фігурантом у справі вбивства Катерини Гандзюк. Також прокуратура змінили підозру ймовірним організаторам вбивства активістки - Ігорю Павловському та Сергію Торбіну та чотирьом ймовірним нападникам на Гандзюк. Генпрокурор Юрій Луценко це не коментує.

Зокрема, додамо, що Мангера тепер підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Гандзюк (частина 2 статті 121 Кримінального кодексу). Санкція такого злочину передбачає позбавлення волі до 10 років.