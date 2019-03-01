ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

YouTube відключає коментарі під роликами з дітьми

Новини » Телеком & IT    01.03.2019 - 23:23
YouTube відключає коментарі під роликами з дітьми
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Онлайн-відеохостинг посилить боротьбу з педофілією в інтернеті

Адміністрація онлайн-відеохостингу YouTube заявила про відключення можливості коментування відеороликів за участю дітей в рамках боротьби з педофілією. Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Згідно з поширеними даними, за останній тиждень керівництво компанії видалило коментарі під "десятками мільйонів" подібних відео.

"У найближчі кілька місяців дію захисних заходів буде лише посилюватися, і під обмеження потраплять відеоролики, на яких зображені діти молодше 13 років, а також неповнолітні, потенційно ризикують піддатися "злочинній поведінці",- йдеться в повідомленні.

При цьому автори деяких YouTube-каналів зможуть зберегти можливість коментування користувачами своїх відеороликів за умови ретельного контролю подібних публікацій.

Раніше РБК-Україна писало, що компанії YouTube, Facebook, Twitter і Microsoft заявили про об'єднання зусиль для боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, американська корпорація Microsoft отримає схвалення Європейського союзу за купівлю соціальної мережі LinkedIn.

У YouTube стався масовий збій
Новини України YouTubeпедофилкомментарии
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся