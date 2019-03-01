YouTube відключає коментарі під роликами з дітьми

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Онлайн-відеохостинг посилить боротьбу з педофілією в інтернеті

Адміністрація онлайн-відеохостингу YouTube заявила про відключення можливості коментування відеороликів за участю дітей в рамках боротьби з педофілією. Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Згідно з поширеними даними, за останній тиждень керівництво компанії видалило коментарі під "десятками мільйонів" подібних відео.

"У найближчі кілька місяців дію захисних заходів буде лише посилюватися, і під обмеження потраплять відеоролики, на яких зображені діти молодше 13 років, а також неповнолітні, потенційно ризикують піддатися "злочинній поведінці",- йдеться в повідомленні.

При цьому автори деяких YouTube-каналів зможуть зберегти можливість коментування користувачами своїх відеороликів за умови ретельного контролю подібних публікацій.

Раніше РБК-Україна писало, що компанії YouTube, Facebook, Twitter і Microsoft заявили про об'єднання зусиль для боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, американська корпорація Microsoft отримає схвалення Європейського союзу за купівлю соціальної мережі LinkedIn.