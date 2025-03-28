Езда на шипах летом: последствия и риски для вашего авто

Из-за глобального потепления шипованные шины у нас выходят из моды, но это не причина отправлять их на свалку. Самые радикальные автомобилисты были бы рады использовать остаток шипованного протектора летом - но насколько это безопасно?

О том, что делать летом с лишними шипованными шинами, читайте в материале РБК-Украина .

Прежде всего, напомним, что ездить летом на зимних шинах законы не запрещают. А значит, и на шипы летом в Украине запрета нет. (Другое дело, что во многих странах Европы шипы запрещены и зимой, но это тема другого разговора).

Отличия зимних от летних

Для начала напомним об отличиях летних и зимних шин. Их всего два: разные качества резиновой смеси протектора и разный характер его рисунка. Соответственно, резина и рисунок каждого типа лучше приспособлены к сезонному состоянию дорожного покрытия.

Значит, резиновый компаунд зимней шины сохраняет свою эластичность и на лютом морозе, чтобы каждая шашка протектора плотно прилегала к микронеровностям асфальта - из-за чего колесо хорошо держится зимней дороги. Вместе с тем нарезанные на зимнем протекторе канавки и ламели хорошо цепляются за снег и лед, а шашки летнего рисунка лучше приспособлены к сухому асфальту. Понятно, что в "чужих" дорожных условиях, точнее, в "чужой" сезон каждая шина будет работать неэффективно. При том если зимняя летом будет просто неэффективна, то летняя зимой - откровенно опасна.

Недостатки зимних шин летом

Зимняя резиновая смесь сама по себе очень мягкая, и на горячем асфальте это качество начинает мешать - сцепление зимних шин с дорогой летом оставляет желать лучшего.

Следовательно, у зимних шин на горячей поверхности:

Больший тормозной путь. При интенсивном торможении колеса на зимней резине раньше срываются в юз (или раньше начнет срабатывать система ABS, продлевая тормозной путь).

Большая склонность к заносу (износу) при маневрировании на скорости. При прохождении поворота на чрезмерной скорости машина попытается поплыть наружу поворота раньше, чем это произойдет на летних шинах.

Худшая чувствительность руля. Это по большому счету уже спортивная характеристика, и рядовой водитель вряд ли почувствует такой недостаток. И все же скажем, что мягкая зимняя резина на теплом асфальте плохо передает мелкие движения рулем.

Итак, с точки зрения нашей сегодняшней темы, ездить летом на зимних шинах вполне возможно, хотя и не так смело, как хотелось бы. Но не добавляют ли своих нюансов шипы?

Шипы и лето

Тестирование шипованных шин в летних условиях проводились экспертами неоднократно. И как ни странно, существенных отличий в поведении шипованных и нешипованных зимних шин летом нет.

Как и можно ожидать, металлические шипы уменьшают зону контакта шины с дорогой. Но у большинства моделей этот минус перекрывается большей мягкостью резины протектора, которая характерна для арктических моделей (в том числе и шипованных).

Другие минусы шипов летом совсем не касаются вопросов безопасности. Например, шипованные шины более шумные. А еще на теплом асфальте "зубастые" покрышки быстро портятся - шипы перегреваются в своих гнездах и, не имея охлаждения снегом (льдом), поджаривают резину вокруг себя. Поэтому гнездо не держит шип и он выпадает. Ездить с потерянными шипами не запрещается, хотя с технической точки зрения это неправильно. И напоследок стоит напомнить, что зимняя резина летом очень быстро изнашивается.



Коротко

Что есть то есть - кататься в жару с шипами на колесах не совсем правильно, и даже немного странно. Но, если управлять семейной машиной аккуратно, не прибегая к спортивным приемам и не доводя дело до критических ситуаций, зимние шипованные шины на летней дороге можно считать вполне приемлемыми - хотя и не без упомянутых выше оговорок.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.