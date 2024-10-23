Их состояние шокирует: ТОП-3 самых богатых домашних любимцев в мире (фото)

Домашние питомцы иногда зарабатывают больше своих хозяев. Один из информативных порталов, проанализировав Instagram-страницы самых популярных животных, обнаружил самых богатых из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Cats.com.

На первом месте - немецкая овчарка Гюнтер VI с состоянием 500 миллионов долларов. Он является самым богатым животным в мире.

Одна из легенд происхождения состояния Гюнтера VI говорит, что он родом из богатейшей собачьей семьи в мире. Не только его дед Гюнтер IV, от которого он унаследовал 80 миллионов долларов, имел большое состояние.

Ранее считалось, что его прадед, Гюнтер III, унаследовал от своей хозяйки, немецкой графини Карлотты Либенштейн, траст в размере 58 миллионов долларов в 1992 году.

Состояние собаки всегда только росло, благодаря инвестициям в недвижимость, которыми занимается его корпорация Gunther Corporation.

Однако пес владеет не только недвижимостью. У него много дорогих автомобилей, яхт. В 2022 году он даже продал особняк, ранее принадлежавший Мадонне, за 29 миллионов долларов.

В этом году издание Daily Star узнало о реальной истории происхождения состояния богатейшей собаки в мире.

Как оказалось, история с графиней была придумана 68-летним итальянским предпринимателем Маурицио Мианом. Он является генеральным директором The Gunther Corporation. Мужчина происходит из семьи с большим состоянием, которая имела собственный семейный фармацевтический бизнес.

Гюнтер VI - на самом деле выходец из богатой семьи, но миллионы принадлежали не таинственной графине, а итальянскому предпринимателю. Собаку он использовал для рекламы своего бизнеса. Именно поэтому Миан придумал легенду о графине и династии немецких овчарок.





Фото: Гюнтер VI (instagram.com guntherrichdog).

На втором месте в рейтинге - Нала Кэт, обладательница премиум-корма для кошек. Ее капитал составляет 100 миллионов долларов.

У Instagram у кошки 4,2 миллиона подписчиков. Она была взята из приюта в 5 месяцев в 2011 году. Нала стала даже рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса по количеству подписчиков в Instagram.

Кошка, являющаяся сиамским миксом из табби, также имеет звание TikToker года. Daily Mail узнало настоящее имя ее владелицы, называвшей себя Пуки. Ею оказалась Варисири Матачиттифан.

Известно, что средства от мерча с изображением кошки владелица отправляет на нужды различных благотворительных организаций, помогающих бездомным животным.

Фото: Нала Кэт (instagram.com nala cat).

На третьем месте - Оливия Бенсон, кошка известной певицы Тейлор Свифт, заработавшей 97 миллионов долларов благодаря рекламе и участию в музыкальных видео.

Оливия Бенсон - это кошка породы шотландская вислоухая. Она была названа в честь персонажа Оливии Бенсон из сериала "Закон и порядок: Специальный корпус" (Law & Order: SVU), которую играет актриса Маришка Харгитай.

Оливия - одна из трех любимых кошек Свифт, как пишет журнал People.

Заработала она свои миллионы благодаря участию в рекламных кампаниях, в частности для Diet Coke и Keds, а также съемкам в видеоклипах Свифт.

Сама певица известна своей благотворительной деятельностью, в том числе она отправляет средства на нужды бездомных животных. К примеру, недавно она внесла значительный вклад в приют в Теннесси, где даже назвали новорожденных щенков в честь ее песен.





Фото: Оливия Бенсон (instagram.com taylorswift)