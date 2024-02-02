"Какой матч ты провел!": Лунин получил похвалу из уст президента "Реала"

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин получил порцию комплиментов от президента мадридского "Реала" Флорентино Переса по мотивам поединка 20-го тура чемпионата Испании против "Хетафе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensa Central .

Украинец вышел в старте "сливочных" и провел полный матч. Королевский клуб одержал уверенную победу (2:0) – голкипер оставил ворота сухими, а впереди дубль оформил Хоселу.

У Лунина не было много работы, но в опасных моментах был на высоте. Он выполнил 2 сэйва. В частности, по продвинутой статистике, украинец фактически ликвидировал стопроцентный голевой момент. Коэффициент предотвращенных голов составил 1.01.

После финального свистка раздевалку "Реала" на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" посетил президент "сливочных". Перес поблагодарил мадридцев за важную победу, вернувшую лидерство в Ла Лиге. Отдельно он отметил Лунина.

""Какой матч ты провел! Очень хорошо", – не сдерживал эмоций от выступления украинского кипера функционер.

Андрей Лунин в составе "Реала"

Королевский клуб подписал вратаря летом 2018 года. Луганская "Заря" получила за него ориентировочно 8,5 млн евро.

Сначала набирался опыта в арендах – "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо", а впоследствии стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца оставался вторым голкипером команды до середины ноября. Контракт с мадридцами действует до лета 2025-го.

Всего провел за "Реал" 31 матч во всех турнирах, 10 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.