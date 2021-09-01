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Xiaomi офіційно зареєструвала свій бізнес по розробці електрокарів: що відомо про філіал

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Китай, Середа 01 вересня 2021 15:29
Xiaomi офіційно зареєструвала свій бізнес по розробці електрокарів: що відомо про філіал Фото: Xiaomi офіційно зареєструвала свій бізнес по розробці електрокарів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китайський техногігант Xiaomi офіційно зареєстрував новий філіал, що займається розробкою електрокарів. Наразі в підрозділі вже працює 300 співробітників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

Компанія отримала назву Xiaomi EV, Inc, а її капітал становить близько 1,55 млрд доларів. Ще в березні Xiaomi заявила про намір інвестувати в розробку електромобілів 10 млрд доларів протягом наступних десяти років.

За словами представників компанії, сьогодні в філіалі працює 300 співробітників, а очолює його голова Xiaomi - Лей Цзюнь.

Протягом останніх п’яти місяців, Xiaomi EV, Inc проводила дослідження щодо потреб своєї аудиторії й встановлювала контакти з партнерами у цій галузі.

Наразі компанія не готова продемонструвати свій електромобіль, або ж його прототип.

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