Xiaomi офіційно зареєструвала свій бізнес по розробці електрокарів: що відомо про філіал

Китайський техногігант Xiaomi офіційно зареєстрував новий філіал, що займається розробкою електрокарів. Наразі в підрозділі вже працює 300 співробітників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina .

Компанія отримала назву Xiaomi EV, Inc, а її капітал становить близько 1,55 млрд доларів. Ще в березні Xiaomi заявила про намір інвестувати в розробку електромобілів 10 млрд доларів протягом наступних десяти років.

За словами представників компанії, сьогодні в філіалі працює 300 співробітників, а очолює його голова Xiaomi - Лей Цзюнь.

Протягом останніх п’яти місяців, Xiaomi EV, Inc проводила дослідження щодо потреб своєї аудиторії й встановлювала контакти з партнерами у цій галузі.

Наразі компанія не готова продемонструвати свій електромобіль, або ж його прототип.