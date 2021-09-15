Xiaomi представила лінійку нових смартфонів

Китайська компанія Xiaomi провела презентацію своїх новинок. Йдеться про смартфони Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5g NE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію презентації .

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro виготовлений з алюмінію і скла Gorilla Glass Victus. Він володіє потужним процесором Snapdragon 888 з додатковими 8 або 12 ГБ оперативної і 128 ГБ або 256 ГБ постійної пам'яті.

Новий смартфон підтримує супершвидку 120 Вт зарядку. Таким чином, 5000 мАг батарея повністю заряджається за 17 хвилин.

У новому смартфоні є 6,67-дюймовий AMOLED FHD+ екран з частотою оновлення 120 Гц і частотою дискретизації сенсора 480 Гц. При цьому максимальна яскравість екрану 1000 ніт.

Також смартфон оснащений HDR10+, Dolby Vision, TrueColor, Sunlight Mode 3.0 і Reading Mode 3.0. Також в ньому є бічний біометричний сенсор, стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos і USB-C.

Основна камера з роздільною здатністю 108 Мп (f / 1.75) і оптичною стабілізацією зображення. А друга-8 Мп. Вона оснащена ультраширококутним модулем 120 градусів і апертурою f / 2.2, третя - TeleMacro - 5 Мп, роздільна здатність фронтальної камери - 16 Мп.

Xiaomi 11T Pro функціонує на базі прошивки MIUI 12.5 і Android 11. Вартістю пристрою складе від 649 до 749 Євро в залежності від обсягу постійної і оперативної пам'яті.

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T більш спрощена версія Pro-смартфона. Він також виконаний з металу і скла. При цьому він володіє процесором Dimensity 1200-Ultra замість Snapdragon 888. У ньому є 8 ГБ оперативної і 128 або 256 ГБ постійної пам'яті. Швидка зарядка зменшена зі 120 Вт до 67 Вт. Тривалість зарядки досягає 36 хвилин.

Ціна Xiaomi 11T 128 ГБ і 256 ГБ складе 499 євро і 549 Євро.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite - самий бюджетний смартфон в новій лінійці. Він відрізняється процесором. У ньому встановлено Snapdragon 778g замість Snapdragon 780G.

Гаджет оснащений 6,55-дюймовим AMOLED DotDisplay з підтримкою технології 10-bit TrueColor, Dolby Vision, HDR і HDR 10 + і роздільною здатністю 2400х1080 з частотою оновлення 90 Гц.

Основна камера в смартфоні потрійна: 64 МП основна, 8 МП - ширококутна і 5 МП - телемакро. Дозвіл фронтальної камери складе 20 Мп, а місткість акумулятора - 4250 маг.

Ціна Xiaomi 11 Lite 5g NE 6/128 ГБ і 8/128 ГБ складе 369 євро і 399 євро.