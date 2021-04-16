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Windrose у червні запускає авіарейси по трьох нових напрямках в Україні, - Тимошенко

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 13:53
Windrose у червні запускає авіарейси по трьох нових напрямках в Україні, - Тимошенко Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія Windrose у червні запускає регулярні авіарейси по трьох нових напрямках: Київ-Ужгород-Київ, Київ-Чернівці-Київ та Київ-Кривий Ріг-Київ.

Про це повідомив заступника голови Офісу президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

За його словами, в кінці минулого року Кабмін затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 року. У рамках реалізації цих проектів буде проведена реконструкція низки регіональних аеропортів.

"У найближчі роки в рамках президентської програми "Велике будівництво" ми плануємо відновити 16 регіональних аеропортів. І якраз на днях ми отримали черговий потужний сигнал, який вказує, що ми рухаємося в правильному напрямку: прийнято рішення, що вже у червні українська авіакомпанія Windrose запускає регулярні авіарейси ще в три міста - Ужгород (тричі на тиждень), Чернівці (тричі в тиждень) і Кривий Ріг (чотири рази на тиждень)", - розповів Тимошенко.

Перельоти здійснюватимуться на літаках ATR-72-600, призначених саме для регіональних перевезень.

Як пояснив Тимошенко, державна влада орієнтована на популяризацію внутрішніх авіаперевезень та створення комфортних умов для роботи авіакомпаній в Україні.

За словами голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, реконструкція аеропорту в Кривому Розі пройде в рамках "Великого будівництва". Роботи будуть проведені коштом державного, місцевого бюджетів та інвесторів.

"За фактом аеропорт обслуговуватиме потреби 600-тисячного міста і двох великих областей - Дніпропетровської та Кіровоградської. Ці рейси вдихнуть нове життя в сам аеропорт і весь регіон", - зауважив Резніченко.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко назвав розвиток мережі регіональних авіахабів однією з цілей програми на найближчі роки.

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