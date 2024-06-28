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WhiteBIT впервые выпустил токенизированные сертификаты для выпускников программы университета

Пятница 28 июня 2024 14:54 promo
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WhiteBIT впервые выпустил токенизированные сертификаты для выпускников программы университета Фото: WhiteBIT впервые выпустил токенизированные сертификаты для выпускников сертификатной программы (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Выпуск токенизированных сертификатов на блокчейне Whitechain стал первым уникальным шагом к верификации академических документов с помощью блокчейн-технологий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

WhiteBIT вместе с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" используют передовые блокчейн-технологии для верификации сертификатов выпускников программы "Блокчейн-технологии". Этот проект стал первым подтверждением документов с помощью технологии распределенного реестра в истории украинского высшего образования.

Завершилась сертификатная программа "Блокчейн-технологии" для студентов магистратуры факультета информатики Киево-Могилянской академии, разработанная совместно с экспертами WhiteBIT. Выпускники получили свои награды в виде токенизированных сертификатов на блокчейне Whitechain. Эти сертификаты подтверждают подлинность традиционных документов и делают невозможным передачу или подделку образовательных документов.

В рамках программы студенты изучали следующие дисциплины:

  • Криптография в блокчейн-технологиях;
  • Алгоритмы распределенного обмена криптовалют на основе smart-контрактов (DeFi);
  • Разработка smart-контрактов;
  • Технические инструменты регуляции криптовалют на рынке.

Развитие образования и имплементация новых технологических решений в отрасль — то, что ни на мгновение не должно прекратиться. .Гордимся сотрудничеством WhiteBIT и НаУКМА, а также возможностью внедрять полезные блокчейн-решения для прозрачности, безопасности и надежности образовательных документов вместе с одним из лучших национальных университетов Украины!", - прокомментировал CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Выпускники программы "Блокчейн-технологии" первыми получили инновационные сертификаты, подтверждающие их достижения и знания в области блокчейн-технологий. Проект токенизированных сертификатов стал важным шагом по обеспечению надежности и безопасности образовательных документов.

WhiteBIT одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 520 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют.

Компания сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT . Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.

Whitechain (Whitechain Blockchain ) – это собственный блокчейн, входящий в экосистему WhiteBIT . Whitechain основывается на Proof-of-Authority.

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