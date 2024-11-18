WhiteBIT отмечает шесть лет на крипторынке: достижения и планы на будущее

Криптобиржа WhiteBIT отмечает шесть лет стремительного развития, уверенно закрепляясь среди лидеров европейского крипторинка. От амбициозного стартапа в 2018 году компания превратилась в одного из ключевых игроков рынка с 5,5 миллионами пользователей благодаря инновационным решениям, стремительному расширению собственной экосистемы, ориентации на безопасность и непрерывному совершенствованию пользовательского опыта.

6 ключевых достижений

WhiteBIT преодолела отметку в 5,5 миллиона пользователей и укрепила лидерство в Европе.

В преддверии шестого дня рождения криптобиржа WhiteBIT объявила о достижениях более 5,5 млн зарегистрированных пользователей. фьючерсах почти 40 млрд долларов по состоянию на 13 ноября. B2B-сервисы обслуживают более 1000 бизнес-клиентов. Такие показатели стали возможны благодаря постоянному совершенствованию пользовательского опыта и инвестициям в безопасность.

WhitePool: 1,2 млн долларов за один день

В октябре 2024 года WhitePool, собственный майнинговый пул криптобиржи, достиг нового рекорда. 8 октября было получено 6 блоков, что принесло бирже более $1,2 миллиона за один день. Хешрейт пула превысил 7 EH/s, что свидетельствует о высоком уровне поддержки со стороны пользователей. В общей сложности с момента запуска участники WhitePool уже получили более 320 блоков, что демонстрирует эффективность платформы и высокий уровень вычислительных мощностей участников. К тому же WhitePool, запущенный только в августе, уже вошел в пятнадцатку мирового рейтинга майнинг-пулов.

WhiteBIT Coin (WBT) показал рост почти вдвое с начала октября

Собственная монета WhiteBIT продемонстрировала значительный рост: курс WBT вырос почти вдвое с начала октября и на 13 ноября составляет 22,42 доллара. Это стало возможным благодаря постоянной интеграции токена в экосистему платформы и дополнительным бонусам для пользователей, поддерживающих активность на бирже.

Стратегические партнерства на локальном и глобальном уровне

WhiteBIT активно строит и развивает партнерства, направленные на ускорение массового внедрения блокчейн-технологий в повседневную жизнь. В частности, криптобиржа вместе с Киево-Могилянской академией запустила первый в Восточной Европе образовательный курс по блокчейн-технологиям, первые выпускники которого уже получили токенизированные сертификаты в формате NFT на блокчейне Whitechain. Также WhiteBIT совместно со Сборной Украины по футболу расширяет возможности болельщиков и предоставляет возможность приобрести билеты на матчи сборной Украины по криптовалюте.

Сертификация PCI DSS и награда Hacken за высокий уровень безопасности

В этом году WhiteBIT получили высокий уровень сертификации Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) для безопасности платежных данных, а также престижную награду от компании Hacken за достижения в сфере кибербезопасности. Криптобиржа постоянно усовершенствует свои системы защиты, гарантируя высокие стандарты безопасности данных и активов пользователей. К тому же согласно аудиту сертификационной платформы CER.live, WhiteBIT входит в пятерку наиболее защищенных криптобирж.

Более 445 млн гривен компания передала на помощь украинской армии и гражданским с начала полномасштабного вторжения

Благодаря решению от Whitepay, крупнейшие благотворительные фонды, такие как United24, благотворительный фонд Сергея Притулы, Таблеточки, RescueNow, Птицы Мадяра и другие, имеют возможность получать пожертвования в криптовалюте, что позволяет обеспечить прозрачность транзакций и привлекать международных доноров, предпочитающих крипт. С начала полномасштабного вторжения более 100 миллионов USDT криптодонатов было собрано благодаря решению от криптопроцессинга Whitepay.

Празднование шестого дня рождения

В честь своего шестого дня рождения WhiteBIT запустила новый Telegram-приложение Bull Run, где в течение всего ноября пользователи могут соперничать за призовой фонд в размере до ~30 000 USDT в разных криптовалютах. Сейчас все желающие имеют шанс проверить свою интуицию, предусматривая направление движения графика и конкурировать с другими игроками онлайн. Игра уже собрала более 640 тысяч пользователей, активно соревнующихся за главные призы и уже выигравших 15 400 USDT в разных активах. Ознакомиться с подробной информацией и принять участие можно по ссылке.

Шесть лет назад мы начали свой путь с целью сделать криптовалюту доступной для каждого. останавливаемся. Наши планы на будущее – это дальнейшее развитие экосистемы WhiteBIT, расширение ассортимента продуктов и создание новых возможностей для наших пользователей", - отметил основатель и CEO WhiteBIT Владимир Носов.