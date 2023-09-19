На WhiteBIT можно приобрести цифровые Gift-карты за криптовалюту

Криптовалютная биржа WhiteBIT сообщила о запуске нового для платформы продукта - цифровых подарочных карт для оплаты товаров и сервисов популярных платформ. Приобрести карту за криптовалюту можно прямо из основного баланса пользователя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Множество брендов доступны в виде Gift-карт, они насчитывают как популярные стриминговые сервисы, так и шопинг-платформы.

Уже сейчас пользователи WhiteBIT, подтвердившие свое лицо на бирже и активировавшие двухфакторную идентификацию, могут открыть мобильное приложение и убедиться в удобстве оформления карты собственноручно. Чтобы заказать карту необходимо:

Открыть раздел "Gift-карты", который находится на главной странице приложения в списке продуктов и блоке "Промо".

Обязательно воспользуйтесь фильтром и выберите страну проживания или человека, который получает карту. Это позволит выбрать именно те сервисы, которые действуют на территории будущего пользователя карты.

Выбрать карту из перечня доступных сервисов и указать сумму, которая будет служить номиналом Gift карты. Для удобства можно также использовать фильтр и выбрать карту по нужной категории.

При покупке карты обращайте внимание на способы использования. Gift-карта доступна офлайн, онлайн или же офлайн и онлайн одновременно.

Оплатить Gift-карту криптовалютой прямо с Основного баланса на бирже.

После оплаты карту можно найти на главной странице в разделе "Продукты", "Мои Gift-карты".

Чтобы воспользоваться картой офлайн, нужно перейти по ссылке и показать страницу открытой карты в соответствующем магазине. На онлайн-сервисах нужно всего-навсего указать код со ссылкой в соответствующем поле.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших криптобирж Европы, предлагающая широкий набор торговых инструментов, 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. По состоянию на сентябрь 2023 года биржа насчитывает более четырех миллионов пользователей.

Высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд. Компания является официальным партнером сборной Украины по футболу, партнером Lifecell, FACEIT и Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Из последних обновлений компании - запуск собственного блокчейна WB Network и платформы для голосования и листинга новых криптопроектов WhiteBIT Launchpad.