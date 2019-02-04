У WhatsApp додали нову функцію безпеки для iPhone

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Нова версія месенджера вже з'явилася в AppStore

В месенджері WhatsApp з'явилася додаткова система захисту для власників пристроїв компанії Apple. Це випливає з даних при оновленні програми, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Нова версія месенджера вже з'явилася в AppStore.

Тепер розблокувати месенджер можна, використовуючи Touch ID або Face ID. Біометричну систему користувач зможе включити за власним бажанням, додаток буде блокуватися в залежності від налаштувань відразу після виходу з месенджера або через вибраний часовий проміжок.

Раніше РБК-україна писало, що видалені повідомлення у WhatsApp можна відновити завдяки функції резервного копіювання.

Також повідомлялося, що уразливість в месенджері Facebook WhatsApp дозволяла перехоплювати контроль над акаунтами користувачів, коли вони відповідали на вхідний відеодзвінок. Проблема була виявлена в кінці серпня і виправлена Facebook на початку жовтня, випливає з технічного доповіді, розміщеного в інтернеті.