У WhatsApp додали нову функцію безпеки для iPhone

Нова версія месенджера вже з'явилася в AppStore
В месенджері WhatsApp з'явилася додаткова система захисту для власників пристроїв компанії Apple. Це випливає з даних при оновленні програми, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Нова версія месенджера вже з'явилася в AppStore.
Тепер розблокувати месенджер можна, використовуючи Touch ID або Face ID. Біометричну систему користувач зможе включити за власним бажанням, додаток буде блокуватися в залежності від налаштувань відразу після виходу з месенджера або через вибраний часовий проміжок.
Раніше РБК-україна писало, що видалені повідомлення у WhatsApp можна відновити завдяки функції резервного копіювання.
Також повідомлялося, що уразливість в месенджері Facebook WhatsApp дозволяла перехоплювати контроль над акаунтами користувачів, коли вони відповідали на вхідний відеодзвінок. Проблема була виявлена в кінці серпня і виправлена Facebook на початку жовтня, випливає з технічного доповіді, розміщеного в інтернеті.