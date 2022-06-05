ru ua
Нд, 05 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вибухи чули аж в Одесі: окупанти зранку обстріляли ракетами Миколаївську область

Новость на русском →
Неділя 05 червня 2022 11:55
Вибухи чули аж в Одесі: окупанти зранку обстріляли ракетами Миколаївську область Фото: окупанти зранку обстріляли ракетами Миколаївську область (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові зранку обстріляли ракетами чорноморське узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища. Вибухи було чутно навіть в Одесі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міськради.

Як відзначає оперативне командування "Південь", окупанти запустили ракети з акваторії Чорного моря та території Росії.

Перші ракети було запущено ще вночі з акваторії Чорного моря. Тоді ж сили ППО збили їх на підльоті до Миколаївської області. Вже на світанку окупанти знову завдали масованих ракетних ударів з застосуванням авіації, але й тоді ППО знешкодила 2 снаряди.

Вже з напрямку Чорного моря й території Росії окупанти застосували крилаті ракети й влучили по базуванню чорноморського узбережжя Миколаївської області, портах й зерносховищах.

"Такі зухвалі дії знов розкривають справжні наміри країни-терористки - псевдо-опікування гуманітарними коридорами та розблокуванням портів - це лише привід отримати доступ до морської інфраструктури України", - пише ОК "Південь".

Вибухи у Миколаївській області було чутно в Одесі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Миколаївська область
NEWS
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні