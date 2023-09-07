Зимой прайс-кепы могут мешать импорту электроэнергии в часы дефицита, - НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует одобрить постановление для создания дополнительных стимулов для импорта электроэнергии зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы до следующего заседания регулятора.

В НКРЭКУ пояснили, что в следующем отопительном сезоне средние цены на электрическую энергию на рынке "на сутки вперед" (РДН) в соседних странах Евросоюза могут превышать уровень установленных на сегодняшний день максимальных предельных цен на РДН в Украине.

"С целью обеспечения безопасности снабжения электрической энергией по направлению обеспечения балансовой надежности возникает необходимость в создании дополнительных стимулов для осуществления импорта с целью снижения дефицита электрической энергии", - говорится в материалах регулятора.

НКРЭКУ разработало проект постановления Кабмина, которым предусмотрено предоставление импортером электроэнергии оператору системы передачи (ОСП) "Укрэнерго" услуг по обеспечению балансовой надежности и соответствующее принятие и оплата таких услуг ОСП. Отмечается, что эти специальные обязанности будут возложены на импортеров исключительно во время действия военного положения.

Также регулятор планирует утвердить ценовые ограничения на энергорынке. Верхний прайс-кеп на РДН и внутрисуточном рынке с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00 будет установлен на уровне 3 тыс. грн/МВт-г и на уровне 5,6 тыс. грн/МВт-г с 07: 00 до 19:00.

Для часов максимальной нагрузки с 19:00 до 23:00 прайс-кеп составит 7,2 тыс. грн/МВт-ч. Минимальная граничная цена будет установлена на уровне 10 грн/МВт-ч.

На балансирующем рынке: максимальная предельная цена составит 125% цены РДН.

Напомним, из-за ценовых ограничений "Укрэнерго" пришлось потратить до 6 млн евро на аварийную помощь в августе.