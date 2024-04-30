Зимой может быть сложная ситуация с энергообеспечением, если не пересмотреть тариф, - нардеп

Без пересмотра тарифа на электроэнергию для населения зимой может оказаться сложная ситуация с энергообеспечением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергея Нагорняка.

Он рассказал, что в результате обстрелов энергосистемы ситуация сложнее, чем была после прошлой зимы. Нардеп говорит, что правительству нужно показать людям реальное состояние в энергетике и объяснить, что нужно принимать кардинальные шаги для решения проблем в отрасли.

"Нужно людям сказать правду. Если мы не примем каких-либо кардинальных решений, то у нас будет зимой с 24 часов в сутки 12 или 18 часов только свет, потому что у нас будет сверхсложная ситуация и огромный дефицит", - сказал Нагорняк.

Он пояснил, что государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" покрывают разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и льготным тарифом для населения. Фактически это стоит "Энергоатому" около 100 млрд грн в год, а "Укргидроэнерго" - 25 млрд грн.

"Сейчас мы предоставлять (поставлять электроэнергию, – ред.) по льготному тарифу для населения, к сожалению, не можем. И нужно было это решение (просмотр тарифа для населения, – ред.) принимать раньше в апреле, и говорить с людьми откровенно, что нам нужно срочно проводить ремонтную кампанию", - подчеркнул нардеп.

Ранее замминистра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря прошлогоднему пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.