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Подержанные авто: ТОП-5 надежных хэтчбеков

Пятница 20 октября 2023 17:25
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Подержанные авто: ТОП-5 надежных хэтчбеков Фото: ТОП-5 надежных хэтчбеков (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Автомобиль с кузовом хэтчбек – универсальный ответ на вопрос о самом доступном и целесообразном транспорте в рядовую украинскую семью. Что выбрать на вторичном рынке в этом сегменте?

Автоэксперты РБК-Украина предлагают пять самых надежных семейных хэтчбеков, которые сегодня можно выбрать в Украине.

Хэтчбек – это легковой автомобиль, который имеет три важных признака:

  • Салон и багажник имеют общее пространство;
  • Проём крышки багажника простирается от бампера вплоть до крыши, а сама крышка имеет окно;
  • Задний срез кузова (где проём багажника) как правило имеет большой угол наклона, из-за чего крышку приходится поднимать вверх, как люк.

Собственно, суть этого кузова зашифрована в его названии: hatch на анлийском языке – люк, back – зад, сзади. Видовое отличие от универсала – у хетбека более короткая корма, в то время как универсал имеет длинный, как у седана, задний свес. Хэтчбеки бывают трехдверными и пятидверными – то есть боковых дверей может быть как две, так и четыре, а крышку багажника официально называют дверью.

Хэтчбек – так сказать, стартовый тип кузова. Именно с него автопроизводители приступают к производству новых поколений массовых моделей, он самый дешевый в гамме и обычно уже из него делают другие кузова линейки – универсал, седан, купе, кабриолет.

Первым серийным хэтчбеком считают Renault 16 (1965 – 1980 гг.), этот тип быстро приобрел популярность, причем в нескольких размерных классах – А, В, С и С+. Его уважают за относительную компактность, за большой проём багажника и за возможность при необходимости увеличить его объем за счет сложенного заднего сиденья.

Как правило, именно хэтчбеки в кузовной гамме автопроизводителей имеют широкий выбор комплектаций, вариантов двигателей и трансмиссий. И это большой плюс для покупателя б/у автомобиля, так как позволяет выбрать наиболее удачную с точки зрения ресурса комбинацию.

Daewoo/ЗАЗ Lanos

Суперпопулярный "кореец" (а также "поляк", "американец" и "украинец") сегодня немного устарел, но в первую очередь стилистически. Из особых преимуществ – огромный выбор хорошо сохранившихся экземпляров и дешевые запчасти, из минусов – ограниченное количество машин с "автоматом" и неэкономичный, хотя и безотказный двигатель. Ходовая не жесткая и терпеливо переносит неровные дороги, салон по-старомодному низок и потому не очень удобен.

В начале 2000-х в Украину было завезено несколько небольших партий тридверок - в топовой версии Sport и обычных. Трёхдверные “Ланосы” выглядят стильно, богато комплектованы, но самые молодые из них 2003 года выпуска, так что если кузов еще не варили, его состояние будет печальным.

Подержанные авто: ТОП-5 надежных хэтчбеков

VW Golf VI/Golf VII

Казалось бы, Das auto, и особенно здесь нечего рассказывать. Но последние несколько своих генераций Golf остается образцовым лишь первые пять-семь лет, а потом от идеала остается лишь безупречная эргономика и бренд. Который помимо прочего добавляет немного гривен к ценнику на запчасти. Итак, поскольку содержать старую немецкую иномарку сегодня недешево, наиболее целесообразно искать себе "Гольфа" в 6-м или 7-м поколении.

Их кузова еще не будут серьезно поражены коррозией, а некоторые силовые агрегаты сохраняют остаток заложенного на заводе ресурса. Лучше выбирать простые и неприхотливые моторы – бензиновые типа MPI 1,4 л и 1,6л и дизельные 1,6 л. На “седьмом” Golf все бензиновые агрегаты были типа TSI, то есть довольно капризные, поэтому их чаще всего завозят к нам с неплохими дизелями 1,6 и 2,0 л. С автоматическими трансмиссиями тоже нужно быть осторожным, потому что в абсолютном большинстве это не классические АКП, а работы DSG, очень эффективные, но недолговечные и дорогие в ремонте (а порой вообще неремонтопригодные).

Подержанные авто: ТОП-5 надежных хэтчбеков

Renault Megane III

Французская марка в Украине вплотную подошла к народному статусу, и Megan – настоящий лидер бренда. Уместно будет рассмотреть ”Меган” третьего поколения. Он на рынке хоть и заметно дороже предшественника, но лучше его не только из-за молодости, но и из-за более долговечной подвески и более надежных моторов – и оба бензиновых, и дизельных 1.5 dCI.

Последние, кстати, выделяются своей экономичностью. Рекомендуется искать машину, купленную новой у украинского официального дилера: реальный пробег как правило будет меньше, чем у "европейца", а топливная система дизеля не будет иметь сажевого фильтра, который на момент продажи скорее всего будет уже забит. Обратите внимание, что 3- и 5-дверные версии отличаются не только количеством дверей, но и формой задка кузова.

Подержанные авто: ТОП-5 надежных хэтчбеков

Honda Civic VIII

"Kосмический" Civic удачный автомобиль не только в плане дизайна. Машина по-японски надежна и долговечна, но не ждите, что и на ходу она будет вести себя как звездолет. Управляется "Сивик" хорошо, но по-настоящему горячим хэтчбеком он будет только в заряженной комплектации Type R. Уникальная особенность именно хэтчбека Civic VIII – существенно увеличенная высота багажного пространства из-за низкого и ровного пола.

Ходовая часть на неровном асфальте жесткая, двигатели исключительно бензиновые, а в гамме коробок передач есть вожделенный для многих знатоков классический гидромеханический автомат. Комплектации с коробкой-"роботом" лучше не выбирать, он добавляет владельцу хлопот с ремонтами. Имейте в виду, что все “трехдверки” поставлялись только в версии Type R с 200-сильным двигателем и ускорением до сотни за 6,6 секунд.

Подержанные авто: ТОП-5 надежных хэтчбеков

Mitsubishi Colt VII

Последний из доступных европейцам "Кольтов" имеет по-минивэновски высокую крышу и поэтому удобную высокую посадку пассажиров в салоне. Автомобиль действительно простой, но удобный и живучий. Его важное преимущество в широких возможностях трансформации салона: конструкторы использовали в этой ”всемирной” модели кое-что от своих, предназначенных исключительно для японского рынка, суперуниверсальных малышей-кейкаров.

Заднее сиденье можно не только сложить по частям, но и так же по частям сдвигать вперед-назад (ход 150 мм). А если оно очень мешает, его можно вообще вытащить и оставить дома. Спинка правого переднего сиденья также складывается так, чтобы можно было перевозить что-нибудь длинное. Силовой агрегат Colt и ходовая не имеют особых "болезней", но автоматическая трансмиссия - не очень желательный вариант, поскольку это будет не совсем удачный "робот", который не только дергается при переключениях, но часто ломается без причины.

Подержанные авто: ТОП-5 надежных хэтчбеков

Если коротко

На самом деле специально искать именно хэтчбек не обязательно, потому что его расширенные транспортные возможности во многих случаях заменяют и седаны, и тем более универсалы. Поэтому если вам попадется эта же модель, но в другом кузове и в лучшем состоянии, не отказывайтесь рассмотреть и такой вариант. Ведь главное при приобретении подержанного авто – выбрать экземпляр с максимально большим остатком ресурса.

Как уже сообщало РБК-Украина, автомобили привычных классов, в том числе и хэтчбеки, все чаще заменяются в модельной программе кроссоверами разных типов.

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