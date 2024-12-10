Уже более 300 домов столицы имеют свет даже при отключениях, - Кличко

Уже более 300 столичных домов установили автономное энергетическое оборудование и не зависят от отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Киева.

"Все больше домов, независимо от формы управления, пользуются городскими программами для повышения энергостойкости. К примеру, солнечные электростанции уже установили более 10 многоэтажек и их количество растет. А более 300 домов выполнили необходимые работы и не зависят от отключений электроэнергии. Жители установили миниэлектростанции, генераторы, накопительные устройства. При отключениях света в домах есть отопление, водоснабжение, работают лифты", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в Киеве действуют 4 программы по повышению энергоэффективности для домовых сообществ. Благодаря им уже выполнено более 2,5 тысяч проектов по приобретению резервных источников питания, капремонтам и проведению энергоэффективных работ.

Виталий Кличко также показал видео и рассказал о киевском доме, который первым получил знак отличия за энергостойкость.

"Многоэтажка в Днепровском районе столицы первой получила отличие "Энергостойкий дом Киева". С помощью города жители установили солнечную электростанцию, инверторы. Теперь в доме, во время отключений электричества, работают насосы холодного и горячего водоснабжения, циркуляционные насосы на отопление, лифт, освещение в коридорах, интернет", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве действуют 4 механизма для многоквартирных домов, которые помогают внедрять энергоэффективные мероприятия. Это программа для ОСМД и ЖСК "70/30", порядок частичного возмещения стоимости независимых источников энергии, программа "Капремонты" (для всех без исключения домов) и Револьверный фонд, предоставляющий доступные ссуды и кредиты многоквартирным домам.

Также Виталий Кличко рассказывал о доме в Соломенском районе, который в течение года воспользовалля всеми четырьмя программами для повышения энергонезависимости.