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Уже в ближайшее время ЕС должен расширить запрет на импорт металлопродукции из России, - Качка

Пятница 22 марта 2024 14:16
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Уже в ближайшее время ЕС должен расширить запрет на импорт металлопродукции из России, - Качка Фото: Тарас Утко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украине удалось достичь консенсуса с Европейской комиссией по запрету на импорт в страны-члены блока сельхозпродукции из России и Беларуси. Соответствующий запрет Еврокомиссия может принять уже в апреле. Следующий шаг - запрет металлопродукции из этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра экономики, торгового представителя Украины Тараса Качку на Саммите экспортеров.

По словам Качки, юридически это предложение может быть одобрено уже в апреле, ведь его уже предложили на рассмотрение Европейской комиссии. Он отметил: для Украины это очень "хороший документ", поскольку позволяет расширять такой же механизм запрета импорта на другие неаграрные товары из стран-агрессорок, которые до сих пор не подверглись санкциям - прежде всего, товары металлургии.

"Для нас важно реализовать проект вытеснения российского сырья и полуфабрикатов и замены их украинскими", - пояснил он.

Как известно, несмотря на введенные против России санкции, горно-металлургический комплекс РФ продолжает получать значительную прибыль от экспорта продукции в Евросоюз.

Так, за 2023 год ЕС импортировал металлопродукцию из РФ на €2,4 млрд. И хотя показатели уменьшились по сравнению с 2022 годом, поставки пока остаются на высоком уровне.

Кроме того, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года и фактически ослабил ранее введенные ограничения. Это вызвало волну критики со стороны европейских и украинских металлургов, ведь это ослабление фактически привело к искажению конкуренции на европейском рынке.

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Евросоюз Тарас Качка
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